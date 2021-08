Scream: in arrivo il quinto capitolo della saga

Lo abbiamo appreso direttamente da un post Instagram dei registi: il quinto capitolo della saga Scream è pronto. Ultimata la post produzione proprio ora, sarà in sale negli States per gennaio 2022, distribuito da Paramount Pictures. Il film esce a distanza di 11 anni dall’ultimo capitolo del 2011. Questa volta la regia sarà Matt Bettinelli-Olpin & Tyler Gillett che raccoglieranno l’eredità dell guru horror Wes Craven, scomparso nel 2015. Il produttore Chad Villella ha dato alcune succulenti anticipazioni sul capitolo numero 5 della saga horror che ha segnato gli anni 90 e duemila. Le new entry saranno Dylan Minnette, Mason Gooding, Kyle Gallner, Jasmin Savoy Brown e Mikey Madison che si uniscono al ritorno di Neve Campbell nei panni di Sidney Prescott, David Arquette e Courteney Cox che saranno ancora l'Agente Dewey Riley e la giornalista Gale Weathers, mentre Marley Shelton vestirà ancora i panni di Judy Hicks, come in Scream 4.

Anche la sceneggiatura cambia per il capitolo numero 5, questa sarà la prima pellicola che non vede Kevin Williamson alla sceneggiatura. Questo nuovo capitolo è infatti scritto da James Vanderbilt e Guy Busick. Le uniche indiscrezioni che abbiamo invece sulla trama corrispondono a una scarnissima sinossi: ”Una donna torna nella sua città natale per cercare di scoprire chi ha commesso una serie di crimini feroci“. Toccherà aspettare ancora qualche mese per essere terrificati dalla famigliare faccia di Scream.