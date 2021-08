Torna il Tamagotchi con protagonista R2 D2 il robot di Star Wars

Se siete stati giovani o giovanissimi negli anni ‘90 sapete di sicuro cos’è il Tamagotchi: un piccolo gioco elettronico che consisteva nel prendersi cura di una sorta di pulcino che abitava il piccolo uovo/schermo tascabile. Tutti ce l’avevano, maschi, femmine, piccoli e grandi. Ora è tornato, ma non ci sarà più un pulcino a cui badare, bensì un droide, il personaggio R2 D2 di Guerre Stellari. Quando metti due successi del genere insieme, non puoi che aspettarti un riscontro positivo. “Star Wars ha dimostrato di essere un franchise senza tempo e uno che i fan sono desiderosi di continuare a esplorare, il che rende un’emozione assoluta poterlo incorporare nell’esperienza Tamagotchi“, afferma Takayoshi Oyama, manager, Business Management Team di Bandai, casa produttrice del Tamagotchi, “Questa è una collaborazione epica di cui far parte e non vediamo l’ora di vedere come reagiranno i fan del franchise a questo dispositivo!".

Come sempre l’obiettivo del gioco sarà il benessere della vostra creatura, questa volta R2 D2, i giocatori potranno addestrarlo in 19 abilità, ma non basterà tenerlo carico e pulito, bisognerà anche intrattenerlo facendolo giocare con uno dei 9 minigiochi inclusi in questa speciale edizione. I colori finora annunciati sono il bianco e il blu. A novembre farà il suo debutto sul mercato americano, per quanto riguarda l’arrivo sul mercato europeo, siamo ancora in trepidante attesa di annunci.