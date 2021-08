Si cercano spie ad Ibiza per scovare party clandestini

Qualcuno è alla ricerca di un guadagno extra ad Ibiza? Se vi interessa fare la spia c’è un lavoretto che potrebbe fare al caso vostro: la polizia spagnola sta cercando persone disposte a introfularsi alle feste per scovare quei posti che non rispettano le regole anticontagio organizzando feste clandestini. I requisiti sono pochi: avere tra i 30 e 40 anni, quindi in età credibile come animale da festa e preferibilmente essere stranieri, presumibilmente turisti a caccia della vida loca dell’isola. I casi da quelle parti sono in aumento ed è necessario adottare misure straordinarie; ad oggi sono 1814 i casi ogni 100 mila abitanti. Sono già diverse le segnalazioni arrivate alla polizia che riguardano party illegali, promossi o sui social o con canali segreti. L’idea della polizia locale è quindi quella di creare figure competenti per intercettare i party molesti sull’isola.

Il vicepresidente del consiglio di Ibiza, Mariano Juan Colomar ha dichiarato; «Le feste illegali non sono soltanto un problema di ordine pubblico adesso comportano anche rischi per la salute pubblica. In queste feste non sono stati identificati soltanto turisti, ma anche residenti e lavoratori stagionali che poi si mescolano alla popolazione e creano problemi se si sono contagiati».

Ce li vediamo già i James Bond de noialtri sorseggiare martini al bancone chiedendo in giro “Ma dov’è la festa?” e poi finire a fare baldoria, dimenticandosi di avvertire i colleghi della polizia.