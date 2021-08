Il cardigan che Tom Daley stava ricamando è pronto e visibile sui social

Abbiamo parlato nei giorni scorsi di Tom Daley e della sua passione per il lavoro a maglia, le immagini delle sue creazioni hanno fatto il giro del mondo e i maglioni che vende all’asta, per beneficenza, vanno a ruba. L’atleta ha infatti creato una pagina Instagram “Made with love by Tom Daley” che grazie anche alla pubblicità ricevuta negli ultimi giorni ha superato i 400 mila followers. Uno dei maglioni fatti a mano d a Dailey ha racimolato su una piattaforma di crowdfunding quasi 6 mila sterline in 14 giorni. I fondi raccolti vengono devoluti in parte alla lotta contro il tumore al cervello, il male che colpì e uccise il padre di Daley dieci anni fa e in parte ad altre associazioni di beneficenza, tra le quali quelle in favore dei diritti della comunità LGBT. L’atleta ha appena terminato il maglione a cui stava lavorando, quello che ha fatto il giro del mondo e su cui si intravedeva il ricamo “Team GB”; ora lo ha mostrato fieramente sui social, sfoggiandolo indosso.

Nonostante il suo nobile animo, il tuffatore vincitore dell’oro olimpico, è stato preso di mira dalla tv russa per il suo orientamento sessuale. Sul canale Rossiya 1, uno degli ospiti, Alexei Zhuravlyov, membro del parlamento russo, si è detto «disgustato» dalle persone gay e transgender, riferendosi a Dailey e alla sollevatrice di pesi transgender dalla Nuova Zelanda, Laurel Hubbard. Pronta la reazione del Comitato Olimpico Internazionale che ha dichiarato alla BBC: «La discriminazione non ha assolutamente posto ai Giochi Olimpici».