Jennifer Aniston attacca no vax e negazionisti

L’attrice Jennifer Aniston è stata da sempre sostenitrice del distanziamento sociale e ambasciatrice nel suo piccolo di tutte le norme anti contagio. Intervistata da In-Style ha approfondito maggiormente la questione e ha dichiarato di aver addirittura chiuso i ponti con i novax: «C’è ancora un folto gruppo di persone che si dichiarano no vax o che semplicemente non ascoltano i fatti. È un vero peccato. Ho perso alcune persone nella mia routine settimanale che si sono rifiutate di vaccinarsi o non hanno rivelato se erano vaccinate o meno». Non ha alcun dubbio la Aniston, è una questione morale e di serietà: «è un obbligo morale e professionale, dal momento che non siamo tutti incarcerati e sottoposti a test ogni singolo giorno. È complicato perché ognuno ha diritto alla propria opinione, ma molte opinioni non sono basate su nulla, se non sulla paura o la propaganda».

Già in passato l’attrice si era esposta per provare a sensibilizzare la popolazione nei confronti della gravità della pandemia. In un post su Instagram datato giugno 2020 aveva pubblicato una sua foto mascherata con una didascalia molto esplicita: «Se avete a cuore la vita umana, per favore, indossate la stramaledetta mascherina e invitate chi vi circonda a fare altrettanto. Capisco che le mascherine siano scomode. Ma non credete sia peggio che i negozi chiudano, che i lavori vengano persi, che i lavoratori del comparto medico e sanitario siano spinti all’estremo? Non credete sia peggio che tante vite ci siano state portate via da questo virus perché noi non abbiamo fatto abbastanza?».

Chapeau alla Aniston che si è esposta a eventuali critiche per la causa della salute pubblica.