Londra: apre il primo negozio per il makeup maschile

Al giorno d'oggi il trucco non è più un affare per solo donne; sono sempre di più gli uomini che non fanno segretto del loro ritoccarsi il viso con del maquillage o di farsi le unghie colorate a proprio piacimento: Achille Lauro, Damiano dei Maneskin, Fedez, con una certa dose di fascino rivendicano il loro diritto al trucco. Sull’onda di queste tendenze, non poteva che aprire a Londra, da sempre culla delle tendenze più stravaganti, il primo negozio dedicato al makeup maschile: si chiama War Paint for Men. Il marchio è conosciuto per le sue creme idratanti colorate, correttori, gel per barba e sopracciglia che ora sono tutti testabili in negozio, nel tentativo di avvicinare la compagine maschile al trucco e alla scoperta dei vari prodotti; tra le opzioni c’è anche quella di creare un fondotinta ad hoc per la propria pelle, in sintonia con la propria tonalità. Dentro al negozio c’è anche un Q&A digitale che permette di porre al fondatore Danny Gray qualsiasi domanda si voglia; d'altronde gli uomini si stanno affacciando adesso al maquillage, è normale che vogliano saperne qualcosa in più.

Il trucco maschile è una tendenza sempre più diffusa che ha preso piede con i beauty blogger uomini, come l'inglese Jake-Jamie Ward conosciuto sui social come The Beauty Boy, che ha dato il via al movimento #makeupisgenderless. Il pubblico maschile ricerca quei prodotti che abbiano un impatto estetico senza farli sembrare truccati, quindi una bella sfida per il settore beauty, vediamo se il negozio di War Paint for Men troverà il giusto riscontro di pubblico.