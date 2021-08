«Cerco un amico per mio nonno: unici requisiti saper giocare a scopa e a briscola»

A scrivere l’appello è stata Ilaria Cocco, ma lo ha fatto per il nonno di 87 anni, che secondo lei ha bisogno di ritrovare il piacere della socialità dopo la pandemia e il lockdown forzato. Per nessuno è stato ed è facile ritornare a uscire dopo questo anno e mezzo fuori dal comune. L’annuncio spiega: “Con lui c’è la nonna ma dopo un anno chiuso in casa fa fatica a uscire, prima del Covid si recava al centro anziani o in patronato. Potremmo trovarci a bere un tè insieme e ogni tanto portarli l’uno a casa dell’altro per farsi qualche partita a carte insieme. Io e mia mamma stiamo spesso con lui ma vedo proprio che gli manca una compagnia maschile”.

L’appello è stato raccolto molto volentieri ha raccontato Ilaria: «Mi hanno scritto in quattro. Questa settimana accompagnerò il nonno da un signore che abita nella sua stessa via e ci ha invitati a guardare la partita di calcio del Cittadella. E poi ci ha invitato un’altra signora di un paese vicino. Mi ha scritto anche una donna che prima conoscevo solo di vista, mi ha detto che voleva rispondere allo stesso bisogno. Verrà anche la nonna, perché il nonno non la perde mai di vista: domenica faranno 60 anni di matrimonio». Ilaria è una ragazza impegnata nel sociale e non poteva rimanere indifferente al bisogno del nonno che ha colto da alcuni suoi atteggiamenti, come ha raccontato al Corriere: «Ultimamente lo trovavo seduto su una panchina in giardino, come ad aspettare che per la strada passasse qualcuno con cui parlare». Il suo appello oltre che essere servito nella pratica vorrebbe riaprire il dibattito sulla riapertura dei circoli, ancora molto penalizzati dalle restrizioni anti covid; la socialità è importante in tutte le fasi della vita.