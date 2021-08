Un viaggiatore nel tempo avverte tutti: alieni ad agosto 2021 sulla Terra

L’ultima da TikTok è un allarme: la Terra sta per essere invasa dagli alieni. A dirlo è l'utente @aesthetictimewarper che assicura di essere un viaggiatore nel tempo e quindi di parlare con cognizione di causa. Peccato però che la data che aveva previsto per l’invasione fosse l’11 agosto 2021, ma noi non ci siamo accorti di nulla. In uno dei suoi strampalati video-rivelazione scrive: "Sì, sono un vero viaggiatore del tempo, dall'anno 2714, a volte l'incredibile accade ci sarà una pioggia di meteoriti che durerà per due settimane e una di esse sarà diversa da tutte le altre, perché è una nave che atterrerà sulla Terra, a iniziare i preparativi per la prima guerra di Nozic". Siete terrorizzati eh? L’utente ha già di per sé un discreto seguito di oltre 600 mila followers quindi la notizia è rimbalzata arrivando anche alle orecchie dei crudoloni che saranno corsi a fare incetta di farina e lievito, come abbiamo visto accadere quando c’è aria di pericolo.

Il mitomane viaggiatore ha risposto a molti commenti degli utenti sostenendo che il suo intento era solo quello di rendersi utile, aiutarci affinché non ci facessimo trovare impreparati di fronte alla guerra di Nozic.

I video in cui il creator finge di essere un viaggiatore dal futuro sono moltissimi sul suo profilo e snocciola addirittura avvertenze sugli effetti futuri del vaccino: insomma è il Nostradamus ai tempi di TikTok.