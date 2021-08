La scorpacciata di miele congelato è il nuovo trend di Tik Tok

Questa estate è stata particolarmente torrida su tutto il pianeta. Proprio per contrastare il caldo eccessivo è nata una nuova tendenza su TikTok: mangiarsi il miele congelato. A raccontare il nuovo dolce trend è il magazine online GreenMe che ha identificato Dave Ramirez come il primo a sperimentare la cosa: il 9 luglio ha confessato attraverso Tik Tok di aver mangiato il miele congelato, definendolo “piuttosto rinfrescante”.

Come ogni scemenza che si rispetti, l’idea è stata subito copiata da una miriade di utenti che però hanno dopo lamentato dolori gastrointestinali e nausea. Il miele, infatti, contiene molti zuccheri e se consumato in quantità eccessive aumenta i livelli di zucchero nel sangue e in generale l'eccesso di zuccheri non fa certo bene al tratto gastrointestinale.

Mangiarsi un gelato fatto interamente di miele equivale a finire in pochi minuti un pacco intero di caramelle: non fa bene, sia per la quantità eccessiva di calorie che per la quantità di zuccheri che possono causare una sorta di shock da zuccheri, se non vere e proprie crisi iperglicemiche; gli zuccheri vanno assunti in piccole quantità ogni giorno, soprattutto per chi è diabetico ad esempio.

Il miele non è un alimento nocivo se consumato in minime quantità: un cucchiaino di miele può ad esempio contrastare il reflusso acido, ma esagerare può portare a disturbi come gonfiore, nausea e diarrea. Insomma se avete caldo, meglio un gelato e al massimo una puntina di miele sopra.