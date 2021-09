Disertano il matrimonio senza avvisare e gli sposi presentano loro il conto

Tutti possono immaginare quanto sia complicato (oltre che costoso) organizzare un matrimonio. Così una coppia di sposi statunitesi ha deciso di presentare il conto agli invitati che non si sono presentati al ricevimento e non hanno nemmeno avvisato. La parte più complicata nell’organizzazione è certamente le gestione degli invitati perché sono imprevedibili: c’è chi dice che non viene, ma poi cambia idea, chi si fidanza dopo aver ricevuto la partecipazione e reclama il suo “più uno” e chi divorzia invece nel frattempo. I peggiori sono però quelli che tirano pacco all’ultimo, visto che il ristorante in queste occasioni va saldato in anticipo e i soldi di chi non si presenta sono persi. La coppia ha quindi pubblicato una finta fattura sui social indirizzata agli ospiti maleducati, spiegando la situazione: “Hanno ricevuto l'invito a novembre e il matrimonio è stato celebrato ad agosto e hanno avuto tutto il tempo per declinare l'invito e farci sapere che non sarebbero venuti. Il pagamento al ristorante viene fatto in anticipo di 30 giorni quindi abbiamo perso i soldi di tutti quelli che non sono venuti". Severo, ma condivisibile. La fattura però era solo uno scherzo, un modo per far riflettere tutti sulla questione. 240 dollari che avrebbero coperto le loro sedute, rimaste vuote per tutto il ricevimento, seppur pagate.