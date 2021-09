Il liceo impedisce al ragazzo trans di usare i bagni maschili

Storia a lieto fine per il ragazzo di nome Gavin che al liceo aveva iniziato la sua transizione da femmina a maschio. Il giovane aveva iniziato il suo percorso durante i primi anni del liceo che frequentava, nella contea di Gloucester; ma a seguito delle lamentele da parte dei genitori di alcuni studenti gli ha vietato di utilizzare i bagni maschili per “offrire un ambiente di apprendimento sicuro per tutti gli studenti e per tutelare la privacy di tutti".

La contraddizione però stava nel fatto che inizialmente la scuola si era mostrata disponibile alla sua richiesta di utilizzare i servizi che lo facevano sentire più a suo agio, ma dopo le lamentele si è tirata indietro, ritirando la sua disponibilità. Questo divieto che ha creato molta sofferenza a Gavin lo ha spinto a citare in giudizio la scuola; sono passati oggi sei anni dai fatti ed è arrivata la sentenza: 1,3 milioni di dollari di risarcimento per il ragazzo che secondo la corte ha subito una discriminazione. Oggi Gaviin si è diplomato, studia al college, ha completamente cambiato genere e nel suo certificato di nascita viene riconosciuto come persona di genere maschile. I soldi del risarcimenti probabilmente andranno almeno in parte al team di avvocati che ha difeso la sua causa, mentre a Gavin interessava soprattutto la rivincita morale per un periodo di grande sofferenza.