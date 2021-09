Sapete qual è la ricetta più famosa al mondo?

Pomodoro, mozzarella, basilico e olio extravergine di oliva: è la ricetta della pizza margherita la più famosa al mondo, oltre ad essere stata dichiarata patrimonio immateriale dell'Unesco.

L'Enciclopedia del cibo TasteAtlas ha stilato una classifica delle 100 ricette più famose nel mondo intero. L'Italia è come al solito al centro quando si parla di cibo: ci sono ben 13 piatti italiani in classifica, anche se il Giappone ha più pietanze nelle prime dieci posizioni e lo ritroviamo anche al secondo posto con il sushi, uno dei piatti più replicati al mondo. Al terzo posto del podio c’è l’hamburger, piatto made in USA. In realtà il nome è l’abbreviazione di Hamburger Steak: bistecca di Amburgo perché proprio nella città tedesca è nata l’idea di mettere la carne tra due fette di pane. Ma gli Usa lo hanno adottato e ne hanno fatto un business con la nascita delle catene di fast food a inizio ‘900. Seguono in classifica il Messico con i suoi variegati tacos e ritorna ancora il Giappone con i ramen e i mochi, un dolce fatto di pasta di riso.

Tutti piani buonissimi, ma la pizza è quella che davvero tutti conoscono. Si dice che per giudicare un pizzaiolo, occorre assaggiare la sua pizza margherita: nella semplicità di questa ricetta si può scovare il vero talento di chi la sa cucinare in maniera impeccabile. Tutti sanno come farla, ma farla buona è un’altra storia!