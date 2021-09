Trova il marito con l’amante e decide di distruggergli casa e auto (di lusso)

La scena da film è avvenuta a Biella; qui una donna ha avuto l’avventata idea di tornare prima da un viaggio di lavoro e senza avvertire. Nella notte tra mercoledì e giovedì scorso la donna è tornata a casa e ha colto in flagrante il marito, di 60 anni, in compagnia dell’amante. La moglie è stata colta da una legittima furia che però ha sfogato sulla casa distruggendo mobili, quadri e oggetti di varia natura. L’amante terrorizzata si è rifugiata in bagno mentre la moglie si è poi recata in garage per concentrarsi sulla distruzione della Maserati tanto cara al maritino: 200mila euro di auto sfregiati dalla rabbia vendicatrice della donna che si è accanita su carrozzerie, sedili e ruote. La donna dopo essersi sfogata per bene contro la vettura ha lasciato in pace i due amanti, incolumi. L’uomo però di fronte alla scena dell'auto distrutta non ha retto e ha denunciato la moglie per un danno economico che è stato calcolato intorno ai 300mila euro tra macchina e oggetti di casa. Ancora una volta la morale è chiara: avvertire prima di fare rientro a casa. E comunque l’amante sotto il tetto coniugale...mai!