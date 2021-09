Perché Brad Pitt copiava il look di Gwyneth Paltrow quando stavano insieme?

Molti hanno notato in passato che Brad Pitt quando si mette con qualcuna tende ad assomigliare molto a quella persona. In realtà è una cosa che accade in tutte le coppie, a furia di passare del tempo insieme si finisce per assomigliarsi. All'attore succede soprattutto con il look dei capelli. Quando era fidanzato con Gwyneth Paltrow aveva i capelli biondi e lunghetti pure lui. I due sono stati insieme dal 1994 al 1997 e sì, andavano insieme dal parrucchiere. A confessarlo è stata la Paltrow durante una video intervista registrata in occasione del lancio di uno dei suoi nuovi prodotti proprio per capelli. L’attrice, ormai imprenditrice a tempo pieno ha confessato che entrambi andavano a farsi curare il look dall'hair stylist Chris McMillan, ma la scelta di un taglio simile non era però fatta di proposito, probabilmente erano solo sulla stessa linea d’onda!

Brad Pitt però ce l’ha come vizio: quando stava con Jennifer Aniston li portava più spettinati e lunghi, quando stava con l’attrice e cantante Juliette Lewis si era fatto moro e i due risultavano di nuovo molto simili. Anche con la Jolie, Pitt per alcuni mesi aveva sfoggiato un look lungo e curato, proprio come la ormai ex consorte. Per scoprire la sua prossima fiamma quindi, occhio ai capelli di Brad Pitt!