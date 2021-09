Pelè sta bene dopo l’operazione per il tumore al colon

Non è un periodo facile per Pelè, l’ex fuoriclasse brasiliano ha 81 anni e a inizio mese ha subito un’operazione per un tumore al colon; alla sua età è un’operazione ancor più pesante da cui recuperare, motivo per cui c’era molta preoccupazione tra i suoi fan. Lui ha voluto rassicurarli tutti come al solito con il sorriso, pubblicando un video in cui si mostra sulla cyclette, intento a ritornare in forma. Nella didascalia O Rey scrive: “Amici, mando questo video realizzato oggi da mia moglie, per condividere con voi la mia gioia. Sono circondato da affetto e incoraggiamento che mi fanno sentire un po' meglio ogni giorno. Pedalando così, tornerò presto al Santos, non credete?".

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Pelé (@pele)

Solo pochi giorni fa anche la figlia, Kely Nascimento, ha voluto tranquillizzare tutti sullo stato di salute del padre, sempre attraverso Instagram, questa volta postando una foto con lui e scrivendo: "Questo è il normale scenario di recupero per un uomo della sua età. Dopo un'operazione come questa, a volte si fanno due passi avanti e uno indietro. Ieri era stanco e ha fatto un passo indietro. Oggi ha fatto due passi avanti (..) C'è molta ansia nel mondo in questi giorni e noi non vogliamo aggiungerne". Il messaggio da Pelè e famiglia è chiaro: il campione sta bene e non vuole che nessuno si preoccupi per lui.