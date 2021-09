I Ferrero Rocher diventano tavolette di cioccolato

Ferrero è la casa dolciaria più amata in Italia e forse nel mondo, e per mantenere questo primato si rinnova in continuazione: prima è entrata nel mercato dei gelati con Ferrero Rocher, Raffaello ed EstaThé e adesso arrivano anche le tavolette di cioccolato al gusto di pralina Ferrero Rocher. Per idearle ci sono voluti 3 anni di studio con un team di 50 persone dedicato che ha sperimentato 300 ricette prima di arrivare a quella definitiva. Il mercato delle tavolette di cioccolato in Italia vale circa 578 milioni di euro tra grande distribuzione, discount e canale tradizionale. Il Ferrero Rocher tradizionale nasce nel 1982 e dopo la versione gelato introdotto prima dell’estate, quella in tavoletta è la terza versione della pralina. Ogni quadratino della tavoletta ha una piccola cupola che ricorda la forma sferica della pralina e al suo interno c’è un ripieno cremoso di cioccolato e granella.

Il lancio delle nuove tavolette in Italia sarà a inizio ottobre con un prezzo consigliato di 1,89 euro. I nuovi prodotti saranno disponibili in contemporanea anche in Germania, Regno Unito, Russia, Austria, Francia, Polonia, Belgio, Paesi Bassi e Lussemburgo; per approdare poi, nel 2022, in Spagna, Portogallo e Usa. Le nuove tre referenze in Italia saranno al gusto di cioccolato al latte, cioccolato fondente e cioccolato bianco, rispettando i gusti dei consumatori. Non vediamo l'ora di assaggiarle!