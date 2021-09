Whatsapp e le funzioni nascoste dietro l’icona dell’app

L'app di messaggistica istantanea più famosa al mondo nasconde un sacco di funzionalità che pochissimi conoscono. Dalla formattazione speciale in grassetto o corsivo alle scorciatoie per raggiungere velocemente le funzioni base; l’ultima funzione occulta è proprio una scorciatoia di cui forse non vi eravate accorti. Se tenete premuto sul vostro dispositivo l’icona di Whatsapp per almeno due secondi, accade qualcosa: se avete un iPhone appariranno le icone per mostrare il nostro codice QR per aggiungere il contatto, l'accesso alla fotocamera, e l'avvio di una nuova chat; se invece avete uno smartphone con Android vi appariranno le scorciatoie per aprire la fotocamera (e inviare direttamente la foto a un contatto whatsapp) e le ultime quattro chat utilizzate di recente. Attenti quindi a utilizzare la scorciatoia in presenza di consorti e fidanzati, soprattutto se avete qualcosa da nascondere!

Whatsapp nasce nel 2009 e da allora le funzioni che si sono susseguite per migliorare l’esperienza degli utenti sono davvero infinite. Oggi ci siamo così abituati da non farci neanche più caso, ma la possibilità di accedere all’app da desktop è per esempio una grande comodità anche per chi utilizza l’app per comunicazioni lavorative, avendo a disposizione documenti e conversazioni direttamente sul pc. In Brasile da giugno 2020 è addirittura possibile scambiarsi denaro attraverso l’app di messaggistica, con la stessa velocità con cui ci si scambia un messaggio. Whatsapp ha segnato una vera e propria rivoluzione comunicativa, vi ricordate la scomodità degli SMS? Siamo sicuri che l’app avrà altre sorprese in serbo per il futuro.