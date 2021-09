Clooney ha raccontato come mai ha donato 1 milione di dollari ai suoi amici più cari

George Clooney otto anni fa decise di fare un regalone a 14 dei suoi amici più stretti: 1 milione di dollari ciascuno! Un regalo che ti cambia la vita; la storia era già nota grazie alle rivelazioni fatte dall’amico e socio in affari di Clooleny, Rande Gerber; ma è la prima volta che il divo in persona torna sulla faccenda, raccontando l’episodio nei dettagli in una testimonianza raccolta dall’Huffington Post: «Ero un ragazzo single. Avevo 52 anni o qualcosa del genere. Tutti noi stavamo invecchiando. Ho pensato: “Tutto quello che ho sono questi amici che in 35 anni mi hanno aiutato in un modo o nell’altro. Senza di loro non avrei niente di quello che ho. Se fossi investito da un autobus, sarebbero tutti nel testamento. Allora perché sto aspettando di essere investito da un autobus?”» Così l’attore aveva ritirato il malloppo a Los Angeles e lo aveva diviso in 14 valigette, un milione ciascuna, secondo il racconto di Clooney gli addetti alla sicurezza se la stavano facendo sotto per la paura visto il bottino in ballo. Una volta radunati gli amici Clooney avrebbe detto: «Ascoltate, voglio che sappiate quanto siete stati importanti per me. Sono venuto a Los Angeles, ho dormito sui vostri divani. Sono così fortunato nella mia vita ad avere tutti voi e non potrei essere dove sono oggi senza tutti voi. Quindi, è davvero importante per me che mentre siamo ancora tutti qui insieme, io ricambiassi. Aprite tutti le valigie». Gli altri dettagli noti sono quelli offerti da Gerber che ha raccontato che uno dei loro amici lavorava in un bar in Texas e andava a lavoro in bici tutti i giorni per mantenere la famiglia, sicuramente lui più di tutti avrà apprezzato il gesto. Inizialmente Gerber ha tentato di rifiutare l’eccessiva somma di denaro, ma poi l’attore lo ha convinto che se lui non avesse accettato, neanche gli altri li avrebbero presi. E così i 14 amici di Clooney sono diventati ricchi all’improvviso!