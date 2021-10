Will Smith e la moglie Jada Pinkett sono una coppia aperta

“Il matrimonio non deve trasformarsi in una prigione. Le esperienze, le libertà che ci siamo dati l’un l’altro e il sostegno incondizionato, per me, sono la più alta definizione di amore”, questa la dichiarazione che Will Smith ha rilasciato GQ rispetto alla gestione della relazione con la moglie Jada Pinkett con cui è spostato dal 1997. D’altronde in passato sono molte le voci circolate sui rispettivi tradimenti, ma se la vediamo con la nuova prospettiva di queste dichiarazioni, si trattava solo dell'espressione di una coppia libera. Molti potrebbero pensare che fosse lui a divertirsi in giro, mentre lei si disperava aspettandolo a casa, ma non è andata esattamente così, come racconta Smith: “Jada non ha mai creduto nel matrimonio convenzionale… Aveva membri della famiglia che avevano una relazione non convenzionale. Quindi è cresciuta in un modo molto diverso da come sono cresciuto io. Ci sono state discussioni infinite e significative su cosa sia la perfezione in una coppia… E, per gran parte della nostra relazione, la monogamia è stata ciò che abbiamo scelto, non pensando però alla monogamia come alla perfezione”. Per un lungo periodo invece la coppia si è aperta ad altre relazioni senza però dividersi mai. Non è una scelta semplice, tanto che l’attore non lo consiglia a tutti: “Non suggerisco a nessuno la nostra strada, ma le esperienze di libertà che ci siamo dati l’un l’altro e il sostegno incondizionato, per me, sono la più alta definizione di amore".