Per la prima volta un Coniglietto sulla copertina di Playboy

Chi è il primo uomo dichiaratamente gay a finire sulla copertina di Playboy? Si chiama Bretman Rock ed è un influencer da 18 milioni di follower; nato come make up artist, ma anche imprenditore e modello. Con questa scelta coraggiosa la rivista hot più celebre del mondo strizza l’occhio alla comunità LGBT; a soli 23 anni Bretman è già il simbolo di una rivoluzione. Prima di lui solo altri due uomini sono apparsi sulla copertina della rivista fondata da Hugh Hunfer, uno fu proprio lo stesso fondatore, il secondo è stato il musicista Bad Bunny.

Playboy ha annunciato la copertina in un tweet, riprendendo le parole scritte dallo stesso Bretman: “Per Playboy avere in cover un uomo è un’operazione importante a favore della comunità LGBT e anche per le persone di colore. Ed è così surreale. Si tratta di quella sensazione del tipo: ‘Ma sta succedendo veramente?’ E poi, dai, sono così carino”. Ebbene sì, è successo. veramente. Bretman è del 1998, è nato nelle Filippine ma è cresciuto alle Hawaii. Si è fatto prima notare sul web come youtuber, mostrando le sue qualità di make-up artist, unite alla sua forte personalità. Una volta noto in tutta America ha iniziato a commercializzare i prodotti del suo brand. Da allora ha collezionato un “People’s Choice Awards”, un “MTV Movie Awards” ed un “TV Awards”. Nel 2018 il Time lo aveva già inserito come uno dei 30 adolescenti più influenti al mondo. Attualmente MTV sta dedicando un reality proprio alla sua vita. Ora stiamo a vedere quale sarà la reazione dei lettori di Playboy di fronte al “coniglietto”.