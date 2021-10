A Londra nasce il primo treno mindfulness con carrozze allestite per la meditazione

Nella capitale britannica sono sempre un passo avanti. Ieri, in occasione della Giornata Mondiale della Salute Mentale è stato inaugurato il progetto “The Inner Journey” – il viaggio interiore – che prevede spazi dedicati alla meditazione e alla consapevolezza sui mezzi pubblici. Tutti sappiamo quanto il tragitto casa-lavoro sia fondamentale per staccare la spina (soprattutto se si può evitare di usare l’auto), ma non è sempre possibile neanche negli affollati mezzi pubblici. Il progetto mira a creare uno spazio adatto alla meditazione e al relax, a spiegarlo è stata Alessia Affinita, architetto di Youmanity, organizzazione che ha partecipato al progetto: “Spesso ci dimentichiamo di fare una pausa nella nostra frenetica routine quotidiana. Il tempo speso per il pendolarismo può essere tempo speso nel nostro viaggio interiore, fornendo la finestra perfetta per fermarci, riflettere ed essere consapevoli di noi stessi e dello spazio che ci circonda”. Il progetto prevede l’allestimento di 12 treni e alcuni chioschi dentro alle stazioni con immagini rilassanti di paesaggi naturali e un ambiente che incoraggi il relax e favorisca la calma interiore. Chi vuole può anche scaricare l’app che contiene alcune tracce per la meditazione guidata. Il progetto è stato inaugurato il 10 ottobre, data in cui si è celebrata la Giornata Mondiale della Salute Mentale 2021, e resterà attivo per almeno sei mesi. Mai come quest’anno è importante questa ricorrenza, visti tutti gli strascichi psicologici lasciati dalla pandemia. Il World Mental Health Day è stato istituito nel 1992 dalla Federazione Mondiale per la Salute Mentale e riconosciuto dall’Organizzazione Mondiale della Sanità. Quest’anno il tema è stato salute mentale e disciminazione.