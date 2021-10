Titanic: Rose vive o muore alla fine del film ? Il dibattito dilaga su TikTok

Titanic è quel film epico che non smetterà mai di far parlare di sé. A 24 anni dall’uscita del film, il dibattito su molte scene del film è ancora vivo e fervente; ieri il film di Cameron è stato trasmesso da canale 5, scatenando il dibattito su TikTok: Rose è viva o morta quando i titoli di coda chiudono la scena finale? Negli ultimi minuti del film assistiamo alla scena della Rose ormai anziana che chiude gli occhi, esausta dopo il lungo racconto e dopo aver lasciato cadere in mare il tanto ricercato “cuore dell’oceano”. Rose chiude gli occhi e si ritorna sul Titanic con la protagonista che riabbraccia il suo Jack sotto il maestoso orologio della nave, accolti da una folla festante. Si tratterà solo di un sogno o è la morte di Rose dopo una lunga vita che ha potuto vivere anche grazie al sacrificio di Jack e della famosa zattera che lui le lascia per salvarsi, condannandosi a morte certa?

Su Tik Tok le fazioni che tifano per il sogno si contrappongono a quelle che cinicamente sostengono la morte; in effetti sembra una scena paradisiaca quella in cui ci porta Rose, ma il regista Cameron non ha mai dato conferma né di una né dell’altra versione. In un’intervista rilasciata nel 2017 disse: "Non lo dirò mai. So cosa abbiamo rappresentato ma penso che la risposta alla domanda debba essere personale, individuale".