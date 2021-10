Contatto fisico dopo il sesso: c'è a chi piace e a chi no, ma non dipende dal genere

Non vi preoccupate se il vostro o la vostra partner vi scansano dopo il rapporto sessuale che sembrava andato alla perfezione. Magari non vi fa piacere, ma almeno non capita solo ai vostri partner: uno studio del 2020 dell’Institute for Sex Counselling and Sexual Sciences di Zurigo condotto da Andrea Burri e Peter Hilpert analizza proprio gli sbalzi d'umore che occorrono dopo l’amplesso. Siamo abituati a pensare che la reticenza sia più maschile e legata ai “tempi di ripresa” del pene, che varia molto a secondo dell’età. In realtà, come dimostra lo studio, questi sbalzi di umori anche molto variabili sono legati molto agli aspetti psicologici più che a qualcosa di fisico. Lo studio suggerisce di chiamare questa gamma di reazioni, “sintomi post-coitali” perché successivi ad un orgaasmo e dovuti proprio all'amplesso. Come abbiamo accennato, quindi, non si tratta di un fenomeno legato al genere sessuale, anzi. Spesso sono stati gli stereotipi a farci credere che sia così. Secondo Fabrizio Quattrini, psicoterapeuta, sessuologo e docente di Clinica delle parafilie presso l’Università dell’Aquila, nella sua esperienza clinica sarebbero più le donne a essere riluttanti alle “coccole post-sesso,” soprattutto nell’intimità sessuale con persone con cui si ha poca confidenza. Immaginatevi oggi che Tinder regna sovrano, è facile pensare che le coccole siano sempre meno vista la scarsa confidenza. Nel dubbio dopo il sesso una cosa che mette d’accordo tutti è il pisolino!