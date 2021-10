La Spanx regala ai suoi dipendentei un volo di lusso e 10mila euro da spendere in viaggio

Sentiamo spesso parlare di premi aziendali, bonus e così via, soprattutto nelle aziende di un certo calibro e che vogliono stimolare i dipendenti a fare meglio. Certo non avevamo ancora mai sentito di un premio del genere: un viaggio di lusso per 2 persone con tanto di volo in prima classe e 10 mila euro di budget da spendere per cene romantiche e sfizi di varia natura. Questo il premio deciso da Sara Blakely, CEO della Spanx, per festeggiare un importante traguardo aziendale: la società è stata valutata 1,2 miliardi di dollari con l’acquisto di una quota di maggioranza da parte di Blackstone.

Spanx nasce nel 2000 proprio da un’idea di Blakely e i suoi 5000 dollari di risparmi. L’obiettivo era arrivare ad un valore di 20 milioni, cosa in cui pochi credevano; ma la sua azienda oggi vale ben 1,2 miliardi. L’imprenditrice ha espresso anche via social il suo entusiasmo in un video: Essere qui oggi e pensare a ciò che siamo stati in grado di fare è motivo di grande orgoglio. Abbiamo reso la lingerie modellante femminile qualcosa di spendibile nell'ambito del business. Questo è un punto di partenza per le imprenditrici".ha detto Blakely, visibilmente emozionata. La dedica è soprattutto rivolta alle donne, infatti: “Questo è un momento importante secondo me e voglio dedicarlo a tutte le donne che sono venute prima di me. Prima ancora, vorrei rivolgere un pensiero a tutte quelle che avrebbero sognato le stesse cose ma che non hanno avuto quest'opportunità". Il regalo è arrivato infine per premiare tutti i lavoratori che sono a fianco di Blakely dal 2000, con tanto di un bel gruzzoletto da spendere per una vacanza senza pensieri: "Se viaggi con qualcuno e ti concedi una vacanza, probabilmente vorrai andare in un bell'albergo o vorrai andare a cena in posti eleganti mai visti prima – continua Blakely – per questo motivo abbiamo deciso di concedere 10.000 dollari a tutti i dipendenti, affinché possano godersi il meritato premio senza pensare a niente".

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sara Blakely (@sarablakely)