Esiste un pianeta oltre la nostra galassia

I pianeti che non appartengono al nostro sistema solare e che quindi non girano intorno al sole sono definiti esopianeti; il telescopio Chadra a raggi x ne ha individuato uno, lontanissimo, a ben 28 milioni di anni luce di distanza dal nostro pianeta Terra. Il pianeta in questione sarebbe grande più o meno come il nostro Saturno e si trova nella galassia Messier 51. Si tratta del primo pianeta scoperto al di fuori della nostra galassia; fino ad ora, infatti, sono stati trovati 5mila pianeti che orbitano intorno ad altre stelle, ma tutti localizzati all’interno della via Lattea.

A scoprire il pianeta più lontano mai individuato è stato un team di ricercatori coordinati da Rosanne Di Stefano del Center for Astrophysics, Harvard & Smithsonian (CfA) di Cambridge, Massachusetts (Usa). il risultato delle loro scoperte è stato pubblicato su Nature Astronomy con il titolo “A possible planet candidate in an external galaxy detected through X-ray transit”. C’è chi approfitterà della scoperta per concedersi ulteriori fantasticherie dell'esistenza di alieni o altri misteriosi abitanti dell’universo; è sempre più difficile pensare che siamo in effetti soli ad occupare tutto questo spazio!