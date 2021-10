Anche il Giappone ha i suoi “Harry e Meghan”: la principessa ribelle Mako sposa un borghese

La principessa giapponese Mako ha sposato Kei Komuro, il suo amato ex compagno di università, un borghese conosciuto nel 2017. Le nozze che segnano di fatto l’addio definitivo di Mako alla Casa Imperiale. Infatti in Giappone regna il Trono del Crisantemo, la più antica monarchia ereditaria al mondo senza aver subito interruzioni, qui le donne sono escluse dalla linea di successione, e se sposano un borghese perdono ogni legame di appartenenza alla casa imperiale. Mako ha inoltre deciso di rifiutare l’indennizzo governativo che le spettava di diritto dopo il matrimonio, giusto il corrispettivo di 1,17 milioni di euro per garantirle ‘il mantenimento di una vita dignitosa’ dopo l’allontanamento dalla famiglia. Prima del matrimonio, la principessa si è inchinata più volte davanti ai genitori per salutarli e poi ha lungamente abbracciato la sorella minore prima di lasciare la residenza. Dopo la breve cerimonia civile i novelli sposi hanno parlato davanti ai media in una conferenza stampa con poche domande concordate e in cui hanno raccontato dell’amore che li unisce e delle difficoltà che hanno affrontato per celebrare il loro matrimonio, avvolto da costanti polemiche.

“Sposarsi è l’unica opzione che abbiamo scelto ascoltando i nostri cuori. Ci saranno tempi duri, ma come fatto finora, uniremo le forze e andremo avanti insieme”, ha detto Mako davanti ai media. “Voglio trascorrere la mia vita con Mako e vogliamo creare una famiglia, sostenerci a vicenda nei momenti felici e in quelli difficili“, ha detto invece Kei, novello sposo. La Principessa ribelle ha poi fatto riferimento alla sua condizione psicologica di grande stress e ansia: “Ho preso la decisione di annunciare i miei sintomi in occasione del mio matrimonio. Non sono in buone condizioni, ma sono riuscita ad arrivare fino ad oggi grazie all’aiuto che mi circonda”, ha concluso Mako cercando il sostegno nel suo sposo.

Da adesso Mako sarà privata del titolo regale e si trasferirà in un condominio al centro della capitale, in attesa del suo trasferimento a New York con il marito.