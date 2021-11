Ritrovata la piccola Cleo Smith scomparsa da un campeggio in Australia

Storia a lieto fine per la piccola Cleo Smith scomparsa il 16 ottobre nel camping di Blowholes Shacks a Macleod, in Australia. La bimba quella notte dormiva in tenda con i suoi genitori e il fratelo, ma quando i genitori si sono svegliati non hanno trovato né lei né il suo sacco a pelo rosso. La polizia ha dato ieri la buona notizia nelle prime ore del mercoledì (ora australiana): la bimba è “viva e sta bene", Cleo è stata trovata “in una casa di Carnarvon (cittadina situata nella regione di Gascoyne), chiusa a chiave”. La conferma ufficiale è arrivata dal commissario Col Blanch che ha dichiarato al Guardian che un uomo è stato arrestato posto sotto custodia e interrogato Una squadra di agenti “ha fatto irruzione nell'abitazione e ha trovato la piccola in una delle stanze. Cleo è stata prelevata da uno dei poliziotti e le è stato chiesto come si chiamasse. Lei ha risposto: ‘Mi chiamo Cleo’”. Dopodiché la bimba è stata riportata tra le braccia della sua famiglia.