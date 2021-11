Facebook toglie il riconoscimento facciale: troppo preoccupazioni sul suo utilizzo

La funzione di riconoscimento facciale su foto e video caricati su Facebook verrà disattivata e con lei spariranno circa un miliardo di profili di riconoscimento degli utenti, accumulati negli anni; lo ha annunciato Meta (la holding di Zuckerberg fresca di cambio nome) e la decisione arriva dopo un’analisi tra benefici e preoccupazione crescente tra gli utenti, sempre più gelosi della loro privacy. L’azienda ha scritto in una nota: “Nelle prossime settimane chiuderemo il sistema Face Recognition su Facebook. Continuiamo a ritenere la tecnologia del riconoscimento facciale uno strumento" ma ci sono anche "crescenti preoccupazioni sull'uso", senza contare che le autorità non hanno ancora predisposto regole chiare e precise. Per questo “riteniamo che limitare l'uso del riconoscimento facciale sia appropriato". La scelta arriva anche in un momento non facile per Zuckerberg e i suoi, attaccati dall’ex dipendente Frances Haugen che ha accusato il colosso social di favorire l’odio online. In realtà però già da tempo Facebook aveva posto delle limitazioni al riconoscimento. Inizialmente era nato nel 2019 con la funzione di riconoscere automaticamente gli amici e taggarli nelle foto; dopodichè questa funzione era passata da essere automatica ad essere su richiesta con possibilità di disattivazione. Adesso sarà off-limits per tutti, come spiega Jerome Pesenti, vice presidente all'intelligenza artificiale per Mets: “Più di un terzo degli utenti attivi giornalieri di Facebook ha aderito alla nostra impostazione di riconoscimento facciale ed è in grado di essere riconosciuto, e la rimozione comporterà l'eliminazione di oltre un miliardo di modelli di riconoscimento facciale individuali di oltre un miliardo di persone".