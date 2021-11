Leonardo Di Caprio delegato USA per Cop26 è in prima linea per proteggere il pianeta

Non è la moda ambientalista del momento; Leonardo di Caprio ha un occhio di riguardo per l’ambiente da parecchi anni. Sul suo profilo Instagram si descrive come “attore e ambientalista”; già dopo aver recitato in Titanic ha creato una sua Fondazione, un’organizzazione senza scopo di lucro dedicata alla promozione della consapevolezza ambientale. Si è quindi meritato il posto come delegato partecipane alla Cop26, la conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, in questi giorni a Glasgow. Qui incontrerà privatamente anche Greta Thunberg sua amica intima con cui condivide l'amore per il pianeta Terra.

Di Caprio è arrivato con un volo di linea onde evitare polemiche su spostamenti con jet privati e inquinamento eccessivo e immotivato. Negli anni Di Caprio si è distinto per il suo impegno green: prima acquistando l’isola di Belize per salvare le sue mangrovie dalla deforestazione, poi schierandosi con un intervento pubblico in occasione della firma dell’Accordo di Parigi. Grazie alla sua fame e ai suoi mezzi economici ha organizzato aste e gala in cui ha raccolto milioni di dollari da devolvere ad associazioni per l’ambiente e per la realizzazioni di documentari per sensibilizzare la popolazione sugli urgenti problemi del nostro Pianeta. Addirittura nel suo discorso alla cerimonia degli Oscar, ritirando la statuetta, ha ricordato: “Non dobbiamo dare per scontato questo pianeta”.