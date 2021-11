Martyn Ford e Sajad Gharibi si scontreranno ad aprile 2022

Sembrerà di stare in un’antica arena romana, ma a sfidarsi non saranno due gladiatori, ma due giganti moderni: Martyn Ford da una parte, dall'altra Sajad Gharibi, i due giganti si sfideranno all’Arena O2 di Londra, meglio nota come North Greenwich Arena. Ad annunciare il big match è stato proprio uno dei protagonisti: “Questo evento che sarà indimenticabile”, ha scritto Martyn Floyd sul proprio profilo Instagram che conta 3,1 milioni di followers; “Arena prenotata”, ha esordito.

“Mi piacerebbe organizzare un evento che voi ragazzi non dimenticherete mai. Questo è il mio obiettivo personale”, ha continuato; “non potrò promettere il combattimento più tecnico del mondo, ma posso promettere che sarà un incontro indimenticabile. Vorrei riempire questa Arena e sentire 20 mila fan urlanti”. Martyn Ford è alto la bellezza di 203 cm, 20 centimetri in più del suo avversario Sajad, che però ha un fisico da Hulk, uno degli eroi simbolo della Marvel, ma è anche conosciuto come “L’Ercole persiano”. Sajad pesa 390 libbre, 170 chili contro i 145 del suo avversario. Quello che è stato definito “l’uomo più spaventoso del pianeta” è allenato dall’ex uomo più forte del mondo, Eddie Hall. Non è interessato solo ai muscoli, ma è appassionato di cricket ed è apparso anche in diversi film negli ultimi anni. Invece, Sajad Gharibi è diventato celebre sui social grazie al suo fisico impressionante Ha partecipato a diverse competizioni di bodybuilding e compare in varie immagini e video che mostrano la sua enorme mole e i suoi muscoli scolpiti che gli sono valsi i soprannomi che vi abbiamo descritto. Sarà una lotta senza esclusioni di colpi, la loro rivalità, infatti, ha radici antiche; il loro scontro doveva svolgersi già nel 2018 nella gabbia della MMA, ma è stato rimandato per questioni organizzative. Adesso i fan si preparano a fare il tifo per uno scontro epico, anche se sui social Ford non ha rivali grazie al suo enorme seguito. Che vinca il migliore!