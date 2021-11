Whatsapp: sarà possibile creare dei super gruppi con dentro altri gruppi

Sono momenti difficili per chi già odia i gruppi whatsapp; la vita si complica perché il sistema di messaggistica sta per introdurre una novità rivoluzionaria: i gruppi dentro ai gruppi. Una funzione simile esiste anche in piattaforme utilizzate maggiormente a scopo lavorativo come Slack e Discord. Qui la funzione è utile per creare dei sottogruppi di lavoro. Ma a cosa serviranno i gruppi Matrioska su Whatsapp? A parlare male degli altri componenti del gruppone? Non è detto, magari la funzione sarà utile anche per creare ordine e non intasare una chat generica con centinaia di messaggi che riguardano solo alcune persone. Gli sviluppatori hanno detto che “la nuova funzione potrebbe fare la sua comparsa molto presto”, ma non è ben chiaro quando.

Neanche gli esperti hi-tech di WABetainfo sanno esattamente di cosa tratti, ma si parla di comunità, create da sottogruppi: ”Potrebbe significare qualsiasi cosa. Una comunità è un nuovo posto dove gli amministratori dei gruppi hanno ancora più controllo sui gruppi di WhatsApp. Questo serve principalmente per raggruppare facilmente altri gruppi”. Vista così sembra quindi che la nuova funzionalità servirà a raggruppare quante più persone possibili senza fonderle però in un unico gruppo improbabile. Per saperne di più però dovremo aspettare il prossimo aggiornamento che non è ben chiaro quando avverrà!