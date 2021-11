Charlie Christina Martin è la prima pilota transgender del mondo

Charlie Christina Martin è nata nel 1981 a Leicester, come maschio. Da sempre ha coltivato la passione per i motori, cosa a cui non ha voluto rinunciare dopo la sua transazione a donna. Il mondo delle gare automobilistiche è però quasi esclusivamente maschile, almeno ad alti livelli, ma la sua tenacia l’hanno portata ad essere la prima pilota transgender. La sua transizione ha avuto inizio solo nel 2012, quando aveva già 31 anni, Lei ha dichiarato di aver saputo fin da piccola di voler essere una donna, ma le difficoltà sono state tante. Il padre, che le ha trasmesso la passione per i motori, è morto quando lei era ancora piccola, mentre la mamma è mancata quando aveva poco più di vent’anni. Prima della grande decisione non sono mancati i momenti di sconforto che le hanno addirittura fatto pensare di farla finita.

Una volta avvenuta la transizione ha dovuto affrontare la reazione stupita degli altri piloti e molti pregiudizi; dopo un periodo di corse in Francia, è tornata a gareggiare in UK rivendicando la sua identità di donna pilota transgender. Grazie all’aiuto degli sponsor è riuscita a partecipare alla gara endurance sul Nürburgringal volante di una BMW M240i Racing. “Quando tornai in pista, volevo assolutamente evitare una cosa: essere il “tabù”, quella che tutti notano, ma fanno finta di non vedere”, ha raccontato Martin; “il primo giorno dei test invitai membri del team a una piccola riunione e spiegai a tutti la mia storia. La reazione fu sorprendente e mi diede molta forza. La loro risposta si potrebbe riassumere così: quello che conta è la tua personalità e il tuo amore per l’automobilismo. Questo mostra chi sei e chi vuoi essere ed è per questo che siamo una squadra”, Da allora Martin oltre che una pilota transgender è diventata anche un’attivista lgbt e femminista.