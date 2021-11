Redefine Meat: la bistecca vegana conquista chef White

Negli ultimi anni le alternative vegane alla carne si sprecano, ma nessuna è particolarmente convincente per gli amanti della vera carne; la nuova bistecca vegana Redefine Meat però è riuscita nell’impresa di conquistare uno chef stellato Marco Pierre White: “È geniale, è la cosa più intelligente vista in 45 anni in cucina”, ha detto all’Independent commentando la bistecca vegana stampata in 3d. L’impressione è stata così buona che la bistecca veg entrerà nel menù dello chef, nel suo ristorante di Londra. La bistecca di Redefine Meat è composta da ingredienti come soia, proteine di piselli, barbabietole, ceci e grasso di cocco; durante la stampa la macchina ricrea le fibre muscolari tipiche della carne per dare al palato una sensazione di consistenza simile alla carne reale di bovino o agnello. “Finora i prodotti alternativi a base di vegetali non avevano la qualità e il sapore necessari per i nostri piatti ma questo cambia tutto. Il mondo ha bisogno di mangiare meno carne” ha aggiunto lo chef, che da alcuni mesi sta seguendo in prima persona una dieta vegana. Prima d’ora però lo chef non aveva mai trovato un prodotto alternativo alla carne che fosse in grado di saziare come una bella bistecca, cosa che è possibile con la bistecca 3d proprio grazie alla sua corposa struttura. L’azienda produttrice Eschchar Ben-Shitrit ha annunciato che dal 2022 venderà la bistecca 3d anche nei supermercati europei. Curiosi di assaggiarla?