Ingoia un AirPod credendo fosse ibuprofene: funzionava anche nel mio stomaco

Si sentiva poco bene e ha deciso di ingoiare un AirPod, certo pensava fosse ibuprofene e non uno dei costosi auricolari Apple. La curiosa storia arriva dagli Stati Uniti, da Boston per la precisione e la protagonista di questa disavventura si chiama Carli Bellmer, estetista e creator. In un video condiviso su TikTok subito dopo l’accaduto, la ragazza ha raccontato in piena ansia ciò che era successo: “Ero nel mio letto e avevo una pasticca da 800 mg di ibuprofene in una mano e il mio auricolare sinistro nell’altra. Ho preso la bottiglia d’acqua e ho mandato giù. Subito dopo ho capito che non era ibuprofene”, ha raccontato in lacrime Carli, “ho provato a rigettarlo ma niente da fare, sto impazzendo”. Una scena piuttosto inquietante, quella raccontata dalla giovane: “Ho anche inviato accidentalmente un vocale ad un’amica, dall’interno del mio stomaco”, chissà che faccia ha fatto l’amica sentendo il sound dei succhi gastrici dell’amica via whatsapp. L’auricolare deve poi essere stato espulso in maniera naturale dalla ragazza che però non si è accorta di averlo “rilasciato”: “Non me ne sono accorta, ma ho fatto una radiografia e non c’è più”, ha spiegato successivamente la giovane, che dice di aver voluto condividere sui social la sua esperienza affinché non succeda ad altri. Occhio a quello che mettete in bocca!