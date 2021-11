I guidatori BMW sarebbero i peggiori tra gli automobilisti

Un sondaggio condotto dalla società finanziaria Moneybarn ha intervistato 4000 persone chiedendo loro chi fosse da temere al volante secondo loro. Il risultato è stato piuttosto netto: quasi il 40% degli intervistati ha risposto in coro che i guidatori peggiori erano i possessori di BMW. Nel rapporto che racconta i risultati del sondaggio si legge: “È chiaro che i guidatori di BMW si sono costruiti una bella reputazione. Da qui deriva la battuta che le BMW non sono dotate degli indicatori di direzione”. Storicamente erano i guidatori di Audi ad attirarsi l’odio del popolo delle strade, ma quest’anno scivolano al secondo posto e comunque ben lontani dalla BMW. Li ha indicati come peggiori solo il 14,1% delle persone, Nel rapporto leggiamo: “Nonostante la cattiva reputazione per via del pedinamento che spesso fanno alle altre auto, i proprietari delle vetture tedesche sono decisamente meglio considerati di quelli delle BMW. Tuttavia sono ancora chiaramente ai vertici tra i conducenti che infastidiscono di più”. Scorrendo la classifica al terzo posto troviamo chi guida i classici furgoncini bianchi, con il 7,9% dei voti, si tratta di quei furgoncini usati dai fattorini e dagli idraulici, in effetti loro forse hanno fretta di arrivare. Al quarto e al quinto posto troviamo rispettivamente Range Rover e Ford. E adesso che sapete cosa ne pensano gli altri, fateci caso quando inveite contro un’altra macchina, di che marca è?