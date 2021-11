Il figlio di Elon Musk interrompe la videocall a sopresa

Musk è spesso in video conferenza, come tutti nell’era dello smart working. E come tutti è alle prese con i piccoli inconvenienti derivati dall’incrocio tra casa e lavoro. Durante una conferenza video con la National Academy of Scienes Engineering and Medicine, non una semplice riunione tra colleghi insomma, è spuntato all’improvviso il piccolo Æ A-12 di poco più di un anno. Il bimbo dal nome impronunciabile è figlio di Musk e della cantante Grimes, da cui Musk si è recentemente separato. il piccolo, seduto sulle gambe di papà Musk, ha deliziato gli spettatori con una serie di smorfie buffe, aumentando sicuramente il grado di attenzione del pubblico. Prima ha salutato "Hi!" e poi si è lasciato andare a una serie di parole poco comprensibili. Poco dopo qualcuno ha recuperato il figliolo, costretto quindi ad abbandonare la stanza mentre il patron di Tesla prosegue la sua seriosa videoconferenza.

Elon Musk and Grime's son X Æ A-Xii makes an appearance during Musk's Starship presentation to the National Academy of Sciences, Engineering and Medicine. pic.twitter.com/R5NakbWPvf — The Recount (@therecount) November 21, 2021