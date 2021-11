Flavia Vento è convinta di parlare su Whatsapp con Tom Cruise, ma è una truffa

La showgirl ha voluto raccontare su Twitter la sua esperienza negativa con Tom Cruise o meglio con dei truffatori che si fingevano lui: “Dopo 5 mesi di chat con uno che si fingeva Tom Cruise alla fine mi ha chiesto i soldi per vederlo, era una truffa! Ovviamente non ho dato nulla ma mi sento presa in giro”. Non si sa cosa sia più incredibile, se il fatto che Flavia Vento abbia creduto di chattare con l’amico Tom Cruise o il fatto che esistano truffatori così sciocchi da poter creare un piano così ridicolo. La Vento ha pubblicato il messaggio che le ha fatto comprendere che si trattasse di una truffa e in effetti è molto fantasioso; un agente risponde per conto di Tom Cruise inviando un tariffario per avere accesso alla Platinum, Gold o Silver card; ovviamente più costosa è la card, più ravvicinato e intimo sarà l’accesso al divo di Hollywood: “La Silver card ti darà diritto a un incontro pubblico con Mr. Cruise, ls gold card ti offre la possibilità di andare a cena con Mr. Cruise e di avere un incontro privato con lui, la platinum card ti consentirà un accesso più esclusivo a Mr. Cruise”. Ma in che senso? L’ultima opzione suona un po’ ambigua, ed è forse questa che ha fatto scattere in Flavia Vento un campanello d’allarme: Tom Cruise non ha certo bisogno di arrotondare concedendo cene ed effusioni alle fan. Complimenti a Flavia Vento per aver smascherato la "truffa Tom Cruise”, grazie a lei altre donne eviteranno di cascare in questa brutta trappola. O forse sarebbe stata l’unica a cascarci?

Ecco dopo 5 mesi di chat con uno che si fingeva Tom cruise alla fine mi ha chiesto i soldi per vederlo era una truffa ! Ovviamente non ho dato nulla ma mi sento presa in giro #tomcruise pic.twitter.com/ibP3FSKyZr — Flavia vento (@Flaviaventosole) November 23, 2021