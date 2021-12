Smart working da un'isola remota? Ecco il progetto!

Lenovo ha lanciato un programma di volontariato destinato a chi ha sempre sognato di lavorare da remoto, da un luogo molto remoto, stiamo parlando dell’Isola di Robinson Crusoe. Il progetto si chiama Work for Humankind,ed è un’iniziativa che coinvolge volontari di tutto il mondo che abbiano voglia di trasferirsi temporaneamente sull’isola per lavorare dagli uffici più remoti del pianeta.

L’idea è arrivata dopo che Lenovo ha condotto un sondaggio sullo smart working in dieci paesi del mondo; i risultati dello studio sono inequivocabili: il 70% degli intervistati della Gen Z e dei Millennial preferirebbe lavorare più ore da una località remota da sogno di loro scelta piuttosto che andare in ufficio ogni giorno. Dallo stesso studio è anche emerso che queste persone sarebbero disposte a fare qualcosa per le comunità locali in cui vorrebbero fare smart. Così Lenovo ha deciso di accontentare alcuni fortunati che prenderanno parte al programma: “Insieme alla Ong Island Conservation supporteremo progetti per conservare le specie autoctone, combattere la degradazione dell’habitat e l’impatto delle specie invasive", racconta Natasha Perfetti, Country Marketing Manager di Lenovo Italia, “Con la comunità locale invece avvieremo percorsi di alfabetizzazione digitale per aiutare gli abitanti a sfruttare le potenzialità della tecnologia per il benessere e la sostenibilità”.

Ovviamente Lenovo fornirà tutta la tecnologia necessaria ad operare nelle migliori condizioni: computer, server, dispositivi smart e connessione ad alta velocità per creare sull’isola un hub polifunzionale. All’inizio aiuterà i volontari nelle loro opere ma rimarrà in eredità alla popolazione locale. Un’idea che arricchirà sia l’esperienza dei volontari lavoratori che delle popolazioni locali!