Il CEO che aveva licenziato 900 dipendenti su Zoom lascia l’azienda

Vishal Garg è stato sostituito, non è più il CEO di Better.com; l’uomo è diventato famoso per aver licenziato durante una call su Zoom il 9 % della forza lavoro dell’azienda, cioè 900 persone. Il video del licenziamento ha fatto il giro del web causando parecchio scalpore e attirando sull’azienda una gran quantità di critiche; proprio per questo alla vigilia del lancio in borsa dell’azienda è arrivato lo stop e Garg si è fatto da parte, o meglio “avrebbe rinunciato” a quanto dicono da Better.com in una lettera pugglicata da Vice: "ha fatto un passo indietro e si prenderà una pausa dalle sue responsabilità da CEO. Dobbiamo ancora fare parecchio lavoro e speriamo che tutti i dipendenti possano tornare a focalizzarsi sui nostri clienti e aiutarsi tra di loro al fine di creare una grande azienda di cui possiamo andare orgogliosi".Al suo posto ci sarà Kevin Ryan, già chief financial officer dell’azienda. Dopo il maxi licenziamento anche alcuni dirigenti hanno deciso di lasciare l’azienda, tra questi Melanie Hahn, a capo del marketing, Tanya Hayre Gillogley, a capo delle pubbliche relazioni e Patrick Lenihan, vice presidente del marketing. Insomma la crisi poteva essere gestita meglio; ora l'azienda ha coinvolto un revisore esterno per migliorare i processi produttivi e risolvere i problemi di cultura aziendale che secondo l’ex Ceo creavano problemi di produttività.