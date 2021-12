Whatsapp si aggiorna per tenere lontano dli stalker

Non è la prima iniziativa che Whatsapp prende in favore della privacy dei suoi utenti. Oggi le impostazioni da curare per poter essere il più discreti possibili sono tantissime, è possibile ad esempio nascondere in maniera discrezionale lo status e l’ultimo accesso a chi si vuole. Un cambiamento importante però è il cambiamento delle impostazioni di default, dato che magari non tutti hanno dimestichezza con le impostazioni personalizzate. Da oggi WhatsApp consentirà in automatico di vedere l’ultimo accesso solo a chi è registrato nella nostra rubrica, qualcuno presumibilmente di fidato o conosciuto. Mentre non sarà condivisa in automatico questa info con gli sconosciuti. Prima infatti bastava avere un numero di telefono per poter vedere, entrando su whatsapp, l’ultima volta che la persona si era connessa. Entrando nelle impostazioni era poi possibile modificare questa cosa, ma adesso non ce ne sarà più bisogno, perché in automatico l'ultimo accesso resterà visibile solo ai vostri contatti.

Tra ale altre impostazioni già attive in favore della privacy c’è la possibilità di nascondere le spunte blu di lettura (per non fare sapere se si è già letto o no un messaggio) e la possibilità di mandare messaggi effimeri che cioè si autodistruggono una volta letti dal destinatario. Questi ultimi utili soprattutto per condividere segreti inconfessabili!