La tutina in pizzo di Chiara ferragni è dannatamente sexy

Ogni scatto di Chiara Ferragni è una notizia, figuriamoci quando indosso si mette una tutina sexy tutto pizzo, vedo e non vedo e chiede ai suoi follower un parere… stava per venire giù Instagram!

In questi giorni è sulla cresta dell’onda insieme al marito Fedez per la serie The Ferragnez che racconta la vita della coppia più famosa dei social (come se già non la conoscessimo); così, forte del favore del pubblico, ha voluto sottoporsi volontariamente al giudizio dei follower con indosso la tutina che lascia intravedere l’intimo nero: “Ready for your judgement”, ha scritto l’influencer fintamente preoccupata, ma in cuor suo cosciente che sarebbe stato un tripudio di like: quasi 1 milione, conditi da commenti di rilievo come quelli del profilo official di Amazon Prime Video che scrive: “Il giudizio sta nel fatto che con queste (foto) ci stai facendo sudare… ed è inverno”. In effetti Ferragni ha un fisico da urlo, nonostante le due gravidanze, l’ultima conclusa a marzo 2021. La tutina di pizzo che ha indossato è firmata Calzedonia ed è un modello con le maniche lunghe e lo scollo non troppo pronunciato, essendo già praticamente trasparente. L'influencer l’ha abbinata con dei maxi stivali col tacco e una giacchetta nera in pelle. Solo per chi può e vuole osare!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni)