Va all’asta (per bneficenza) il primo SMS della storia

Il primo SMS della storia andrà all’asta come Nft, cioè come un certificato digitale. Venne inviato da Vodafone il 3 dicembre del 1992, attraverso la rete dell'azienda, e ricevuto da Richard Jarvis, dipendente della compagnia, durante una festa di Natale. Il messaggio diceva solo: "Merry Christmas", “Buon Natale”. Il messaggio sarà venduto all’asta dall’agenzia francese Aguttes e l'acquirente potrà pagare il token anche in Ethereum, una delle criptovalute più diffuse oltre ai famosi Bitcoin. L'asta sarà il 21 dicembre e Vodafone devolverà il ricavato della vendita all'UNHCR, l'Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati. Maximilien Aguttes, responsabile della casa d'aste francese, ha spiegato il valore di questa vendita: "Il primo libro stampato, la prima telefonata, la prima email: tutte queste invenzioni hanno cambiato la nostra vita e la nostra comunicazione nel mondo. Questo primo sms ricevuto nel 1992 è una testimonianza storica del progresso umano e tecnologico. Ha trasmesso un messaggio di gioia, Buon Natale".

Chi se lo aggiudicherà riceverà un Nft, anche detto token, che gli garantirà la titolarità di una replica unica e dettagliata del primo messaggio mai trasmesso. Di fatto l’uso degli Nfft ha rivoluzionato il mercato delle aste e dell’arte, concedendo più tutele a chi acquista “oggetti digitali” e intangibili e riconoscendone il valore e la non replicabilità.