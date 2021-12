Si può usare il bonus vacanze per le ferie di Natale e Capodanno?

Se avete diritto al Bonus Vacanze e non lo avete ancora utilizzato, le vacanze di Natale e Capodanno potrebbero essere l’ultima occasione buona per farlo. Il bonus vacanze è un’iniziativa contenuta nell “Decreto Rilancio” di maggio 2020, misura attuata in piena pandemia per incentivare la ripresa del turismo e dare così sollievo agli operatori turistici e ai cittadini colpiti dalla crisi economica. Il bonus prevede fino a 500 euro che possono essere utilizzati per pagare strutture ricettive o pacchetti turistici presso le agenzie di viaggio, in ambito nazionale.

Per ottenerlo era necessario fare domanda dal 1° luglio al 31 dicembre 2020, ma una volta ottenuto il bonus è valido fino al 31 dicembre 2021.

Il bonus è destinato ai nuclei familiari con ISEE inferiore a 40mila euro, ma l’importo ottenuto varia in base al numero dei componenti familiari: 500 euro per nucleo composto da tre o più persone, 300 euro per un nuclei di due persone e 150 euro per le persone singole. I bonus può essere utilizzato da un solo componente del nucleo familiare, anche diverso dalla persona che lo ha richiesto, deve essere speso in una soluzione unica e presso un’unica struttura turistica ricettiva in Italia o un’agenzia di viaggi; può essere riscattato immediatamente al momento dell’utilizzo per l’80%, sotto forma di sconto immediato, mentre il restante 20% potrà essere scaricato come detrazione di imposta sulla dichiarazione dei redditi.