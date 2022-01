Si conoscono on line: lui l’accusa di essere usciti solo per scroccare la cena

Gli appuntamenti al buio con persone conosciute online possono essere un vero terno al lotto. A volte si vince, ma spesso il risultato è disastroso. Nik ne sa qualcosa, la ragazza ha voluto raccontare la sua pessima esperienza su TikTok: ha conosciuto un ragazzo online, si sono visti per cenare, lui poi è sparito e quando lei ha chiesto spiegazioni, lui la ha accusata via messaggio di averlo sfruttato per scroccare una cena e basta. La ragazza ha però utilizzato i social per raccontare la sua versione dei fatti, conquistando il favore di migliaia di utenti solidali.

“Siamo stati insieme sei ore. – ha raccontato Nik – Abbiamo cenato, poi abbiamo camminato nella piccola città dove eravamo e poi, dato che faceva freddo ma volevamo continuare a parlare, siamo andati a bere. Io ho preso un gelato nel tragitto, che ho pagato”. Insomma sembrava un’uscita andata per il verso giusto, ma Josh, il ragazzo, ha fatto ghosting come spesso accade dopo un incontro andato male. Quando lei lo ha contattato per avere spiegazioni, dopo aver tirato su un po di scuse, Josh ha spiegato il suo punto di vista: “Hai ordinato quello che volevi e non ti sei offerta di pagare, anzi ti sei alzata per andare in bagno quando è arrivato il conto, sia al ristorante che nel locale… Detesto quando le ragazze fanno questo, è irrispettoso. Cerco qualcuno che paghi ciò che ordina o che almeno si offra di farlo, senza dare per scontato che lo faccia io”. Insomma l’ha accusata di aver scroccato la cena senza offrirsi di pagare, scegliendo addirittura quel che voleva mangiare (?!). La ragazza ha voluto mostrare gli screen delle loro conversazioni; Josh aveva scelto il ristorante e invitato al ragazza a cena, con la promessa di vedersi poi la settimana successiva, ma poi era sparito. Lei gli ha risposto per le rime: ha approfittato del bagno solo perché sapeva che dopo sarebbero stati in giro a camminare, non era sua intenzione sparire al momento del conto. E in ogni caso secondo Nik è sempre meglio parlare onestamente se qualcosa non va, invece di trarre le proprie conclusioni. Per tutti gli utenti, Nik non si è persa niente con la sparizione di lui. Meglio soli che male accompagnati, si sa.