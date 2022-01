Un'associazione animalista vuole abolire l’espressione “Porco cane”: è offensiva

L’Aidaa, associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente, è convinta che l'educazione al rispetto degli animali debba iniziare già con i bambini e soprattutto attraverso il linguaggio che deve essere corretto e non discriminatorio. Gli animalisti vogliono che si abbandoni l'utilizzo dell’espressione “Porco cane”, perché ritenuta offensiva. Il Presidente dell’associazione, Lorenzo Croce, ha spiegato in prima persona il punto di vista di Aidaa: “Non vogliamo qui fare del facile moralismo, ma così come avviene ad esempio con le favole, dove si presenta sempre, sbagliando, il lupo come un animale cattivo, occorre che qualcuno si prenda la briga di iniziare a modificare questo linguaggio che trasforma il migliore amico dell’uomo in un aggettivo insultante. Ci auguriamo che le varie accademie che curano con amore e gelosia la purezza della nostra lingua prendano posizione in merito a questa nostra richiesta. Che mette in evidenza l’improprio uso di una parola riferita al cane, tanto amato e che viene considerato oramai parte delle famiglie italiane”. In effetti il termine cane è utilizzato molto spesso come dispregiativo, se si pensa a quando si commenta una performance per nulla brillante, come una performance “da cane”. Oggi che i cani sono in assoluto gli animali più amati, almeno nel nostro Paese, pare piuttosto fuori luogo utilizzare questa parola come insulto!