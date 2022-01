Holly Madison svela i segreti della vecchia villa di Playboy

Holly Madison aveva vissuto nella Playboy Mansion quando aveva solo 21 anni, diventando una delle ragazze predilette da Hugh Hefner, fondatore del giornale. Nella sede del giornale, una lussuosa villa di Chicago, dove vivevano alcune delle ragazze che posavano per la rivista, c’erano alcune severe regole da rispettare, Madison ne ha raccontate alcune durante un’intervista per il podcast Power: “Tutti ne parlavano, lo staff della Mansion, gli ospiti, tutti lo sapevano. La gente ci scherzava perché sembrava così sciocca come cosa. A me non mi importava di quella regola perché ero in una fase della mia vita in cui non ero interessata ad andare a far festa nel mio tempo libero, ad incontrare celebrità o ragazzi. Ero interessata a lavorare sodo ed a costruire il mio futuro”. così dice l’ex coniglietta parlando della regola del coprifuoco, fissato per le 9 di sera!

“Non era permesso uscire con altri ragazzi, cosa che mi stava bene, perché in quel momento della mia vita non ero interessata a frequentare nessuno. Tuttavia c’erano alcune donne che lo facevano di nascosto”, la modella, oggi quarantunenne. ha paragonato la vita alla Playboy Mansion a quella di una setta: “Ci si aspettava che avessi un certo aspetto, ovviamente, dovevi avere i capelli biondi. Ti venivano offerti mille dollari a settimana che dovevano essere spesi nel vestiario”; la parte difficile era quindi trovare dei vestiti appariscenti per dimostrare di aver speso in quello i soldi, ma al tempo stesso risparmiare per vivere.

Insomma la vita alla villa fi Playboy non era tutta rose e fiori e orecchie da coniglio!