Nonno chiede di essere pagato per fare da baby sitter al nipote

Se non ci fossero i nonni, come farebbero tanti giovani genitori? Sono una manna dal cielo, i baby-sitter più amorevoli ed economici che ci siano su piazza; ma non è sempre così. La storia di un nonno americano dimostra che non ci può “approfittare” sempre dei nonni per la cura dei propri figli. Una mamma di 29 anni ha chiesto a suo papà di badare al figlo di un anno per più giorni alla settimana e per tutto il giorno, un bell’impegno, tanto che il nonno ha accettato, ma chiedendo un giusto compenso: 12 euro l’ora! Il nonno stesso ha raccontato come sono andate le cose: “Mia figlia ha 29 anni, ha un figlio di 1 anno e tornerà presto a lavorare. Lavora 5 giorni alla settimana, circa 7-8 ore al giorno dalle 7:30 alle 15:00, e mi ha chiesto se sarei disposta a fare da babysitter a suo figlio 2 o 3 giorni alla settimana. Ovviamente sono disponibile a passare del tempo con mio nipote, ma le ho spiegato che vorrei un pagamento di 12 dollari l'ora. Ha capito la mia necessità di pagamento, ma poi mi ha smentito chiedendomi 10$ all'ora perché afferma che non può permetterselo nemmeno con il suo lavoro da 22$ all'ora.”

L’uomo si è sfogato, continuando: “Non sono un asilo nido, ho la mia vita, lavoro per me stesso e penso che dovrebbe capire che rinuncerei al mio tempo quando lavoro da casa, e se rinuncerò a quel tempo poi ho bisogno di soldi per rimpiazzare quel tempo che tolgo al mio lavoro. Mentre lavoro a casa, non posso semplicemente lavorare e guardare suo figlio allo stesso tempo. Amo mio nipote, ma come ho detto sopra, non sono un asilo nido”. A questo punto forse meglio lasciare il nonno libero di godersi la pensione e trovare una baby-sitter!