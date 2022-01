Finisce in ospedale per un incidente: si presentano 17 fidanzate al suo capezzale

Se non avesse avuto un brutto incidente forse non lo avrebbero mai smascherato, ma tutto accade per una ragione, e forse doveva andare così. Un uomo cinese, il signor Yuan, ha fatto infuriare non una, ma ben 17 donne, tutte convinte di essere la sua unica fidanzata. L’uomo è residente nella città di Changsha, in provincia di Hunan. A marzo 2021 è stato ricoverato in seguito ad alcune ferite ed il fatto è stato riportato dal quotidiano locale; così è iniziata la processione di donne che volevano recarsi al suo capezzale, convinte di essere l’unica donna per Yuan.

“Quando ho cominciato a vedere tutte quelle belle ragazze al suo capezzale ho smesso di piangere e ho capito che mi aveva imbrogliato” , ha dichiarato Xiao Li, una delle donne ingannate. La donna ha addirittura creato una chat con tutte le presunte fidanzate di Yuan per ricostruire esattamente cosa fosse accaduto; in questo modo ha scoperto che alcune donne gli versavano anche dei soldi ogni mese, per 9 anni. Una delle donne di Yuan, Wang Fang, ha rivelato: “Noi abbiamo un figlio insieme, non lo amo più, ma cosa posso fare? Amo mio figlio”. L’uomo è statao denunciato dalle sue molteplici fidanzate e ora verrà indagato dalla Polizia. In tutto ciò Mr. Yuan ha ricevuto una valanga di critiche, ma anche commenti di ammirazione per essere riuscito a gestire tutte quelle donne contemporaneamente senza farsi beccare!