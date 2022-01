Caldo insolito su tutta Italia: sbocciano le mimose a gennaio

Se non fosse un brutto pericolo per agricoltura e floricoltura, sarebbe anche bello vedere le mimose fiorire con due mesi di anticipo; purtroppo però non c’è nulla di romantico, anzi. Le temperature anomale che si stanno registrando in questi giorni e che sono dovute all’anticiclone delle Azzorre, sta facendo anticipare la primavera. Successe anche l’anno scorso, solo che il clima è tutt’altro che stabile e le successiva probabili gelate fanno sì che si creino gravi danni per l’agricoltura.

Grazie all’alta pressione e alle belle giornate di questi giorni si sono raggiunti anche i 13-15 gradi, temperature ben sopra la media, temperature che fanno risvegliare la natura sopita per l'inverno.

Mimose e mandorli in fiore, soprattutto in Sicilia, ma il maltempo tornerà a fine gennaio su tutta la penisola, creando danni a causa delle ondate di gelo, soprattutto notturne. A dare l’allarme è Coldiretti: "L’eccezionalità degli eventi atmosferici è ormai la norma, con una tendenza alla tropicalizzazione che si manifesta con una più elevata frequenza di manifestazioni violente, sfasamenti stagionali, precipitazioni brevi e intense e il rapido passaggio dal maltempo al sole, che compromettono anche le coltivazioni nei campi". Insomma il tempo è ballerino, l'unica cosa che si può prevedere con una certa sicurezza è che come sempre a Pasquetta pioverà.