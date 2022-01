Bill Gates e Wellcome donano 300 milioni per combattere il Covid

La Bill & Melinda Gates Foundation e la britannica Wellcome Trust hanno donato 300 milioni di dollari per la lotta alla pandemia di Covid-19. Due assegni da 150 milioni ciascuno intestati alla Coalition for Epidemic Preparedness Innovation, la Coalizione per le innovazioni nella preparazione alle epidemie, che ha contribuito alla creazione del programma Covax per la distribuzione dei vaccini nel mondo, con particolare attenzione per i Paesi a basso reddito.

Purtroppo però il programma non è stato efficace come si sperava, a denunciarne il fallimento è Medici senza frontiere che ha recentemente dichiarato: Secondo il dossier di MSF "I fallimenti morali ed etici sono il risultato di decisioni deliberate da parte di individui, organizzazioni e governi". L'obiettivo dell'Organizzazione Mondiale della Sanità a inizio pandemia era infatti quello di vaccinare il 40% della popolazione dei paesi a basso reddito entro il 2021 e il 70% entro la metà del 2022, ma ad oggi solo il 9,6% delle persone residenti nei paesi a basso reddito ha ricevuto almeno una dose di vaccino. Questa situazione ha certamente favorito l'insorgere di nuove varianti, che arrivano proprio da questi Paesi.

Non ci siamo neanche liberati del Covid19 che già Bill Gates, nell’annunciare la sua generosa donazione, ha messo in guardia il mondo dalla possibilità di pandemie ancora peggiori, invitando tutti i governi a prendere le dovute precauzioni per farsi trovare più preparati la prossima volta. Viva l'ottimismo!